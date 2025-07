Meloni | dimissioni Sala? no automatismo

20.40 "La mia posizione √® quella che ho sempre su questi casi: penso che la magistratura debba fare il suo corso,e per quello che riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l'automatismo delle dimissioni.E' una scelta che il sindaco deve fare sulla base della sua capacit√† in questo scenario di governare al meglio. Non cambio posizione in base al colore politico degli indagati". Cos√¨ la premier Giorgia Meloni sull'indagine sull'urbanistica a Milano, in un'intervista al Tg1. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: meloni - dimissioni - automatismo - sala

Meloni a Renzi: ‚ÄúDimissioni? Non farei mai niente gi√† fatto da lei‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi oggi in Senato, durante il premier time.

Meloni a Renzi: ‚ÄúDimissioni? Non farei mai niente gi√† fatto da lei‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi oggi in Senato, durante il premier time.

Botta e risposta Renzi-Meloni sulle riforme, la premier: “Dimissioni? Non farei niente che ha gi√† fatto lei” - Botta e risposta Meloni-Renzi al premier time al Senato, sul tema delle riforme costituzionali. Il leader Iv: "Ha detto 'Non mi dimetter√≤ se i cittadini sfiduciano una legge del governo'.

Caso urbanistica a Milano, Meloni: ¬ęAvviso di garanzia non porta a dimissioni in automatico¬Ľ. Il pressing in chat di Catella sul Comune: ¬ęTra poco il tempo sar√† finito¬Ľ| Le ultime notizie in diretta; Scandalo urbanistica a Milano, Meloni a su Sala: ‚ÄúNo automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni‚ÄĚ; Inchiesta urbanistica, sindaco indagato. Assessore Tancredi a Sala: ‚ÄúDisponibile a dimettermi‚ÄĚ.

Milano, Tancredi: "Disponibile a dimettermi". Meloni: "No automatismo avviso di garanzia-dimissioni" - Il Partito democratico in Consiglio comunale si è schierato dalla parte di Sala: "Siamo garantisti, contano le sentenze" ... Lo riporta msn.com

Giorgia Meloni: "Passo indietro di Sala? Non penso che un'avviso di garanzia porti all'automatismo delle dimissioni" - La premier al Tg1: "È una scelta che il sindaco deve fare sulla base della sua capacità, in questo scenario, di governare al meglio" ... Riporta huffingtonpost.it