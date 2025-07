LIVE Nuoto di fondo 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | Paltrinieri cerca l’impresa nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo maschile a Singapore: in programma la 5 km. Il via sarà dato alle 4.00 italiane, con Gregorio Paltrinieri e Marcello Guidi pronti a giocarsi le proprie carte. Per Paltrinieri, dopo lo splendido argento nella 10 km,  si tratta di un test importante, nell’ambito di un percorso che lo proietta verso l’obiettivo di essere protagonista anche nella maratona acquatica ai Giochi di Los Angeles 2028, dopo aver costruito una carriera di successi che lo ha portato finora a conquistare ben 17 medaglie iridate tra vasca e acque libere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri cerca l’impresa nella notte

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - fondo - maschile

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in gara nella 10 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia.

Nuotiamo Insieme 2025 12-13 Luglio Spiaggia di Caorle Programma, ondate, pettorali, risultati, classifiche: https://www.natatoria.com/nuoto_schedamanifestazione.php?id_manifestazione=1739 Sito web ufficiale: https://sites.google.com/view/nuoti Vai su Facebook

LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri non vuole fermarsi; Dove vedere in tv la 10 km maschile di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara; LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri infinito! E’ argento iridato alle spalle di Wellbrock.

Diretta 10 Km fondo/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri per lo squillo! (Mondiali nuoto 2025, oggi 16 luglio) - Diretta 10 Km fondo streaming video Rai 2: Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli competono nella gara in acque libere ai Mondiali nuoto 2025. Secondo ilsussidiario.net

LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: cambia l’orario della gara di Paltrinieri. Non servirà la levataccia! - 30 World Aquatics ha comunicato che, a causa dei risultati dei valori dell’acqua del campo gara a Sentosa, an ... Lo riporta informazione.it