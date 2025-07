Minore ferita in zona impervia tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro | trasportata in elisoccorso ad Arezzo

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, intorno alle ore 17:35, il servizio di emergenza 118 è stato attivato per un intervento in una zona impervia situata tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro, a seguito di un trauma che ha coinvolto una minore. Misericordia di Pieve Santo Stefano con ambulanza infermieristica, i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso in area difficile da raggiungere, e l’elisoccorso Pegaso 1. La giovane è stata stabilizzata e successivamente trasportata in codice 2 all’ospedale di Arezzo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Minore ferita in zona impervia tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro: trasportata in elisoccorso ad Arezzo

In questa notizia si parla di: pieve - santo - stefano - minore

Pieve Santo Stefano, soccorsa una minore: necessario il Pegaso; Ferita in zona impervia, giovane trasferita al San Donato; Minore si ferisce in zona impervia, il trasporto in elisoccorso.

