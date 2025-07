Juventus colpo Conceiçao | accordo raggiunto col Porto

La Juventus ha finalizzato l’acquisto di Francisco Conceiçao, talento portoghese classe 2002, con un accordo col Porto. La società bianconera pagherà 32 milioni di euro, suddivisi in quattro rate annuali da 8 milioni, superando di poco la clausola rescissoria di 30 milioni, scaduta il 15 luglio. Questo permette di evitare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, colpo Conceiçao: accordo raggiunto col Porto

In questa notizia si parla di: juventus - conceiçao - accordo - colpo

Capello a ruota libera: «Ora la Juventus deve pregare San Gasp per la Champions. Stupidaggine di Kalulu, cambi di Adzic e Conceicao? Li ho trovati…» - Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato così il pareggio per 1-1 dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Lazio Juve 1-1.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - 2025-06-19 10:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chico” Conceiçao (Coimbra, 2002) è diventato gigante.

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

Conceiçao-Juventus, ci siamo: accordo con il Porto, Chico rimarrà in bianconero Francisco Conceiçao, atto II: ci siamo. Mancano giusto le strette di mano, le firme, le fotografie di rito e i convenevoli vari, ma la Juventus ha di fatto chiuso il secondo col Vai su Facebook