SCHERMA | Matteo Neri dopo l’infortunio la medaglia mondiale ed europea!

In questo episodio condotto da Alice Liverani, scopri: Le emozioni dei podi La forza mentale che serve per tornare al top gli obbiettivi futuri Una storia di resilienza, passione e talento puro. Non perdere l’intervista al futuro della scherma azzurra ISCRIVITI al canale, metti e attiva la per non perdere i prossimi episodi! Conduce: Alice Liverani #FocusScherma #MatteoNeri #SchermaItaliana #Sciabola #AliceLiverani #SportMotivation #AtletaItaliano #IntervistaEsclusiva #PodioMondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SCHERMA: Matteo Neri dopo l’infortunio la medaglia mondiale ed europea!

SCHERMA: Matteo Galassi, argento agli Europei e stella della spada italiana ?? - A soli 20 anni, Matteo ha già conquistato l’argento agli Europei assoluti di Genova 2025, l’oro a squadre e argento individuale ai Mondiali Under?20, e podi importanti in Coppa del Mondo Assoluta.

