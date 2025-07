Meloni | Oggi sono 1000 giorni di Governo dobbiamo fare meglio e di più – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 "Oggi sono mille giorni da quando il Governo in carica, a me sembrano un po' di più, ma sono mille. Un tempo sufficiente per indicare direzione intrapresa e lavoro fatto. Ma io so che sono rigida, e so che bisogna fare di più e meglio" così la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Congresso della Cisl a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Sanità , Meloni alle Regioni: «Le liste d’attesa non sono responsabilità nostra» - I problemi delle liste d’attesa non sono colpa del governo ma delle Regioni. La stoccata è arrivata direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il question time in Senato.

L’onda populista di Trump si infrange in Canada. In Italia è diverso: i populisti sono al governo e all’opposizione. Meloni può navigare tranquilla - Il Commonwealth funziona meravigliosamente bene, meglio sicuramente dell’Unione europea: il liberale Mark Carney, governatore della Banca d’Inghilterra fino a due anni fa, sarà il nuovo primo ministro del Canada.

Macron replica a Meloni: «Invio di truppe in Ucraina? Evitiamo di diffondere false informazioni: ce ne sono già abbastanza da parte russa» - « C’è stato un errore di interpretazione: non abbiamo parlato di inviare truppe, la discussione era per un cessate il fuoco in Ucraina, domenica e oggi».

Dopo mille giorni di governo Meloni, tutto è diventato più caro: la spesa quotidiana, le bollette, gli affitti, i pedaggi. Le tasse aumentano, mentre gli... Vai su Facebook

