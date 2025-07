ATP Gstaad Passaro esce di scena | passa Kym con un doppio tiebreak

Passaro non ce la fa ed esce di scena al secondo turno del torneo di Gastaad dopo aver superato i turni di qualificazione Termina qui l’avventura di Francesco Passaro all’ATP Gstaad: il tennista azzurro è uscito al secondo turno del torneo svizzero per mano del padrone di casa Jerome Kym. Il classe 2003, prima di eliminare Passaro, aveva estromesso dal torneo anche il francese Calvin Hemery. Lo stesso Francesco aveva eliminato un altro transalpino come Arthur Rinderknech, numero 64 al mondo, prima di imbattersi nella sconfitta con Kym. Un peccato per l’italiano che nel turno di qualificazione aveva battuto prima Mika Brunold e successivamente Gonzalo Bueno. 🔗 Leggi su Sportface.it