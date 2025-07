Dexter | Resurrection batte i record di audience dello streaming su Showtime

La prima di Dexter: Resurrection ha riscosso un tale successo da battere un importante record di streaming di Showtime. Dopo solo due episodi, Dexter: Resurrection è già un grande successo. Resurrection ha ottenuto un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e Resurrection è stato anche un grande successo in streaming su Paramount+. Tuttavia, fino ad ora non era chiaro quanto fosse popolare Resurrection. Secondo Showtime, Dexter: Resurrection ha registrato il maggior numero di visualizzazioni in streaming di qualsiasi programma Showtime su Paramount+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

