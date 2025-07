Mercato Juve, Ceccarini lo ha detto su quell’obiettivo bianconero e ha fatto il punto sulla situazione legata all’attacco: come stanno le cose. Dodo può arrivare alla Juve? Difficile, a meno stando alle parole di Niccolò Ceccarini. Intervistato da Radio Bianconera nel corso del programma “ Cose di Calcio “, il direttore di TUTTOmercatoWEB ha fatto il punto della mercato Juve. Il suo intervento ha legato in qualche modo i bianconeri alla Fiorentina. Secondo il giornalista, ci sono poche chance di vedere Dodo con la maglia della Vecchia Signora addosso. Nonostante ci sia un’interesse da parte della società torinese, il calciatore sembra destinato a rimanere a Firenze per volere di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Ceccarini è scettico su quell’accostamento bianconero a un giocatore della Fiorentina: «Nella testa di Pioli resterà ». La rivelazione