Calciomercato Juve occhi puntati su Savona Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve: Newcastle punta su Nicolò Savona, primi contatti ufficiali. La situazione Il Calciomercato Juve si arricchisce di un nuovo capitolo legato al giovane terzino Nicolò Savona. Nonostante la Juventus abbia ufficializzato il rinnovo del suo contratto appena un mese fa, il futuro del classe 2003 resta incerto, soprattutto per l’interesse concreto mostrato da un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - savona - occhi

Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla Champions: chi è in bilico, tutti i nomi - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: ecco chi è in bilico, tutti i nomi.

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, i bianconeri puntano dritti su due profili per rinforzare il proprio attacco: ecco di chi si tratta nella fattispecie! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, sono due i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera per l’attacco: ecco di chi si tratta.

Sancho e David, a che punto è il calciomercato Juve Vai su Facebook

Juventus, il Newcastle vuole Savoa; MERCATO | Contatti Juve-Newcastle per Savona ??Osimhen-Gala più vicini ??; Milan, occhio al colpo Vlahovic: ecco la richiesta della Juventus.

Sky Sports UK - Il Newcastle pensa a Savona: il difensore della Juventus piace ai Magpies - Il club inglese ha messo gli occhi sul classe 2003 della Juve che quest'anno ha disputato la sua prima stagione in prima squadra. Come scrive msn.com

Savona Juventus, la Premier League chiama il difensore classe 2003: piace a quel club! Cosa risulta e la posizione della società bianconera - Savona Juventus, un club di Premier League ha messo nel mirino il giovane difensore bianconero: piace soprattutto per quelle due caratteristiche Il difensore della Juventus, Nicolò Savona ha attirato ... Si legge su juventusnews24.com