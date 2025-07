La crociata salutista manda in crisi alimentari bibite e pure champagne

Il comparto, storicamente considerato un rifugio, è in una fase difficile: l’indice europeo ha perso il 20% in tre anni. Moët annuncia 1.200 esuberi, Campari scende in Borsa. Brillano invece gli yogurt di Danone. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La crociata salutista manda in crisi alimentari, bibite e pure champagne

In questa notizia si parla di: crociata - salutista - manda - crisi

LA CROCIATA SALUTISTA MANDA IN CRISI ALIMENTARI, BIBITE E PURE CHAMPAGNE (La Verità , Gianluca Baldini, 17 Jul 2025) Punti chiave: - Il settore food & beverage europeo, tradizionalmente un rifugio, è in crisi: l’indice Stoxx Europe 600 segna -20 Vai su X

Crociata: la crisi non sia pretesto per smantellamento della sanità - Un appello a “cogliere l’attuale contesto come opportunità per il rinnovamento, e non come la premessa per lo smantellamento di un sistema di garanzie per le persone più fragili e di un ... Secondo avvenire.it

«Dalla crisi usciranno nuovi assetti» - Corriere della Sera - «Stiamo attraversando una crisi dai molteplici risvolti e nuovi assetti e inedite prospettive matureranno nei prossimi mesi e anni». Da corriere.it