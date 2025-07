Meloni su Sala | Mai stata convinta che un avviso di garanzia porti automaticamente alle dimissioni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il tema dell’inchiesta urbanistica in corso a Milano, che coinvolge anche il sindaco Beppe Sala per il quale esponenti del suo partito hanno chiesto il passo indietro. Rispondendo ai giornalisti, ha dichiarato: «La mia posizione è quella che ho sempre su questi casi: penso che la magistratura debba fare il suo corso, e per quello che riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l’automatismo delle dimissioni ». Ha poi precisato che, a suo avviso, la valutazione spetta a chi è direttamente coinvolto: «È una scelta che il sindaco deve fare sulla base della sua capacità , in questo scenario di governare al meglio». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni su Sala: «Mai stata convinta che un avviso di garanzia porti automaticamente alle dimissioni»

