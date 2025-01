Impresaitaliana.net - Assomarinas piange la scomparsa di Paolo Vitelli

: “è stato un imprenditore illuminato della nautica italiana”«si unisce a tutta l’industria nautica italiana nelre ladi, fondatore del gruppo Azimut Benetti, genio indiscusso del settore, grande innovatore e campione dell’export nazionale».Questa la nota di, Associazione italiana porti turistici. «alla sua leadership nella produzione di motoryacht richiesti in tutto il mondo ha unito la realizzazione del Porto Turistico di Varazze, uno dei più belli del Mediterraneo, tuttora un modello di progettazione e gestione per tutti i nuovi progetti in corso di sviluppo» continua l’associazione.«Gli imprenditori portuali turistici italiani, che oggi danno assistenza a migliaia di imbarcazioni e superyacht prodotti da Azimut Benetti in tanti anni di successo, sono vicini alla famiglia in questo momento così doloroso e rivolgono un affettuoso pensiero di incoraggiamento alla figlia Giovanna che già da qualche anno sta ben conducendo il grande gruppo di famiglia».