A Capodanno tutti da me replica in tv e in streaming, dove rivedere il film 2025 con Massimo Boldi

torna con un cinepanettonein esclusiva su Canale 5. Ada me, dall’adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale di Toni Fornari. Ma quando eilda me in? Tutte le opzioni disponibili.Ada me trama completaIl ministro Lorenzo Colombo attende, insieme alla segretaria Elisa, l’arrivo degli amici parlamentari per il cenone di. Ma le cose non sono sempre state così. Prima delle elezioni, a festeggiare con lui l’arrivo del nuovo anno c’erano l’ex compagna Patrizia, il sedicente avvocato Ciro e il cantante frustrato Santo. L’incantesimo di un mago “paragnosta”, presente nel programma di Alessandro Greco, cambierà radicalmente la serata del ministro e il corso della sua vita.