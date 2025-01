Anteprima24.it - Sparano petardi, danneggiano un cancello e si feriscono: denunciate 4 persone

Tempo di lettura: < 1 minutoSidurante i festeggiamenti di Capodanno, in 4 finiscono per essere denunciati dai Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia. Succede in via Petraro. Nell’euforia del nuovo anno, 4 giovani hanno fatto esplodere alcunicausando danni alcondominiale, alla finestra di un appartamento al primo piano dello stabile e ad un veicolo parcheggiato. Considerati gli spazi ristretti, 3 sono rimasti feriti con ustioni di secondo grado alle gambe e escoriazioni diffuse tra addome e mani. Non sono gravi. Sono stati portati in ospedale a Castellammare. Sono stati denunciati per accensioni pericolose.L'articoloune siproviene da Anteprima24.it.