Scherma i convocati dell’Italia per il Grand Prix di spada a Doha | tornano Fiamingo e Santuccio

Si aprirà ail 2025 internazionale della, con il primostagionale per la specialità in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Sulle pedane dell’Aspire Dome, come in tutte le prove del circuito d’elite GP FIE, andranno in scena solamente le competizioni individuali a punteggio maggiorato mentre non sono previste le gare a squadre.Il CT azzurro Dario Chiadò ha diramato le convocazioni per il prestigioso appuntamento nella capitale del Qatar, selezionando complessivamente 24 atleti tra settore maschile e femminile.e attesa per il ritorno delle campionesse olimpiche a squadre di Parigi 2024 Rossella, Alberta(autrice della stoccata decisiva in finale contro la Francia sul 44-44) e Giulia Rizzi.In campo maschile vedremo in azione aFilippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.