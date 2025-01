Oasport.it - Perché Sonego-Norrie non si é conclusa a Hong Kong: il punteggio al momento dell’interruzione

Interrotta la sfida degli ottavi di finale dell’ATP250 ditra Lorenzoe Cameron. Il piemontese (n.53 del ranking) ha perso il primo set contro il britannico (n.49 ATP) suldi 6-2. Il tennista nostrano ha faticato molto nel trovare la quadra da fondo, molto infastidito dalle giocate mancine del suo avversario.In particolare,ha punzecchiato sovente Sonny dal lato sinistro, cioè sul rovescio, evidenziando le difficoltà storiche dell’azzurro con quel colpo. Tuttavia, un aiuto potrebbe essere arrivato dal cielo e ci si riferisce alla pioggia.Trattandosi di un torneo outdoor, non c’è possibilità di giocare con la perturbazione in corso. Pertanto, il giudice di sedia si è visto costretto a interrompere la partita per quanto stesse accadendo. Potrebbe essere una possibilità per rimettersi in partita da parte dell’italiano che, fino a questo, non è riuscito a esprimersi in questo match.