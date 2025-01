Milano – Roma clamorosi incroci di calciomercato | è viavai di centrocampisti?

Leggi su Notizie.com

di: èdi?Ilnon dorme mai, soprattutto quando si tratta delle grandi squadre italiane che già stanno pianificando le mosse per la prossima stagione. Tra queste, l’Inter e lasembrano essere al centro di un interessante gioco di scacchi che vede icome principali pedine.Lorenzo Pellegrini, capitano della, è senza dubbio uno dei nomi più caldi in questo momento. Dopo aver lasciato il campo di San Siro con l’amaro in bocca per un’occasione mancata negli ultimi minuti contro il Milan, il futuro del giocatore rimane avvolto nel mistero. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un 2024 difficile alle spalle, Pellegrini attira l’attenzione di diversi club italiani. Fiorentina e Napoli hanno mostrato interesse ma è l’Inter a fare sul serio per portarlo agià a giugno.