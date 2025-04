Juve Stabia vs Salernitana | le probabili formazioni

Juve Stabia vs Salernitana si giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Menti.Juve Stabia VS Salernitana: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELe Vespe, dopo la promozione dello scorso anno, stanno disputando un ottima stagione nella cadetteria. La squadra di Pagliuca è sesta con 46 punti e quasi sicuramente disputerà i playoff. Nelle ultime due gare sono arrivate due vittorie contro il Modena, in casa, e il Cesena, in trasferta.I granata rischiano una doppia retrocessione. Dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo, la squadra di Breda è sempre penultima, anche se la salvezza dista 4 punti.

