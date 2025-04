Panorama.it - La lettura è uno strumento che garantisce libertà

Chi non legge vive una vita sola. Chi legge ne può vivere molte di più. Questa idea è stata detta e ripetuta varie volte da Umberto Eco. Ed è colma di sapienza e di verità. Chi non legge, salvo la sua immaginazione e il suo raziocinio, non esce dal mondo che lo circonda, chi legge sfonda le barriere di questo mondo per entrare in dimensioni che completano e aggiungono alla sua persona parti importanti: siano esse relative all’immaginazione, siano esse relative alla ragione, siano esse relative alla cultura in generale e all’informazione di fatti presenti e passati. Laapre la mente, la tiene aperta, la tiene vigile e la fa partecipare alla creatività di ciò che legge, collaborando a sviluppare anche la propria creatività. Non è escluso che avvenga tutto ciò in persone che non leggono ma è certamente più raro e molto più difficile.