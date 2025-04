Anteprima24.it - Tentativo di incendio ad una attività commerciale: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi

Tempo di lettura: < 1 minutoAmara sorpresa per un commerciante del quartiere zona Ponticelli in città. L’uomo nell’aprire il proprio esercizioha trovato parte della parete esterna annerita e tracce di liquido infiammabile sul marciapiede. Nessun danno fortunatamente all’interno del laboratorio. Da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sullae gli agenti della Squadra Volante della Questura di via De Caro per cercare di fare luce sulla situazione.L'articolodiad una: sulper iproviene da Anteprima24.it.