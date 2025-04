Tg24.sky.it - Femminicidio Ilaria Sula, oggi Mark Samson dal Gip. Al vaglio la posizione dei genitori

È fissato per questa mattina, nel carcere di Roma, l’interrogatorio di convalida del fermo perAntony, il 23enne accusato dell'omicidio di(CHI ERA). Secondo i primi risultati dell'autopsia, la 22enne è stata colpita da tre coltellate al collo, che le avrebbero provocato uno shock emorragico rivelatosi fatale. Di lei non si avevano notizie dalla sera del 25 marzo, quando ne era stata denunciata la scomparsa dal quartiere Furio Camillo di Roma. Secondo la ricostruzione, dopo averla uccisa nell'abitazione in cui viveva con inel quartiere Africano,ha chiuso il corpo in una valigia e lo ha gettato in un dirupo nelle campagne dei Monti Prenestini. Poi la confessione agli inquirenti. L'indagine della Procura di Roma punta a chiarire una serie di aspetti legati alle ultime ore di vita della studentessa.