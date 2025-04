Nato compie 76 anni | difesa collettiva per mantenere tutti al sicuro

Nato compie 76 anni di difesa collettiva. Dalla sua creazione il 4 aprile 1949, l'Alleanza transatlantica è cresciuta da 12 membri fondatori a 32 paesi membri, tutti lavorando insieme per mantenere la nostra gente al sicuro". Lo scrive l'Alleanza sul suo profilo social, pubblicando anche una videoanimazione – ritwittata dall'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della Nato – che illustra tutti i domini dove l'alleanza difensiva è attiva, dal cyber all'underwater. Oggi si conclude la ministeriale esteri a Bruxelles in un momento chiave per gli equilibri internazionali. Mentre la prossima settimana il segretario generale della Nato Mark Rutte sarà in Giappone, alleato degli Usa nell'area del Pacifico che affronta la vicinanza di Russia, Cina e Corea del nord e a gennaio ha aperto una missione diplomatica dedicata alla Nato.

