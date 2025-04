Dilei.it - Ascolti tv del 3 aprile, Che Dio ci aiuti 8 sfida Francesco, il Papa della gente

Il giovedì sera televisivo ha visto l’inedito scontro tra una suora e il Pontefice, ossia tra Suor Azzurra protagonista di Che Dio ci8 su Rai 1 e, ilsu Canale 5.Nell’ultima puntata di Che Dio ci8, andata in onda su Rai 1 con Francesca Chillemi, per Lorenzo arriva un brutto colpo. Ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo Dario. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Per non pensarci troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua amica che sta per sposarsi, ma il cui fidanzato non sembra aver detto tutta la verità.Su Canale 5 la miniserie,, ilracconta il percorso straordinario che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di emigrati italiani, a diventare unrivoluzionario e amatissimo.