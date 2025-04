Consorzio di Bonifica cambio al vertice Dopo dieci anni lascia Lisi al suo posto Fabio Zappalorti

Lisi, dal 2014 Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, lascia la guida dell’Ente per raggiunti limiti di età. L’incarico lo ha assunto fin dalla istituzione dell’Alto Valdarno, nato con la LRT 79/2012 dal Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina, ereditando competenze che, all’epoca, erano frammentate tra vari soggetti. Sotto la sua guida, il CB2 si è trasformato in una struttura organizzata e professionalizzata, capace di gestire lavori ordinari e straordinari per decine di milioni di euro ogni anno. Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, cambio al vertice. Dopo dieci anni lascia Lisi, al suo posto Fabio Zappalorti Leggi su Lanazione.it Arezzo, 4 aprile 2025 – “Lascio un ente solido e ben strutturato, capace di cogliere e interpretare i bisogni del comprensorio, di collaborare con Regione Toscana, Autorità di Bacino e rappresentanti del territorio al governo nazionale e in Europa, un ente apprezzato dagli amministratori locali e soprattutto più vicino ai cittadini”. Con queste parole, Francesco, dal 2014 Direttore Generale deldi2 Alto Valdarno,la guida dell’Ente per raggiunti limiti di età. L’incarico lo ha assunto fin dalla istituzione dell’Alto Valdarno, nato con la LRT 79/2012 daldiValdichiana Aretina, ereditando competenze che, all’epoca, erano frammentate tra vari soggetti. Sotto la sua guida, il CB2 si è trasformato in una struttura organizzata e professionalizzata, capace di gestire lavori ordinari e straordinari per decine di milioni di euro ogni anno.

