Ilrestodelcarlino.it - In moto senza casco, patente né assicurazione: maxi multa da 6.500 euro

San Lazzaro di Savena (Bologna), 4 aprile 2025 – Una bravata è costata cara a due giovani residenti a San Lazzaro, intercettati e sanzionati dalla Polizia Locale per una serie di gravi infrazioni al Codice della Strada. I due, un maggiorenne e un minorenne, sono stati sorpresi a sfrecciare per il centro cittadino a bordo di una piccolada enduro elettrica, completamente irregolare. L'episodio si è verificato sulla via Emilia, all'altezza dell'incrocio con via della Fornace, dove una pattuglia della Polizia Locale ha notato il mezzotarga e i due occupanti. Immediatamente fermati per un controllo, gli agenti hanno accertato una lunga serie di violazioni. Ilciclo elettrico, infatti, è risultato non immatricolato e quindi puretarga, oltre a non avere alcuna copertura assicurativa.