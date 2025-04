Inter Luis Henrique Benatia a Milano | i nerazzurri vogliono chiudere entro il Mondiale per Club

Inter Luis Henrique: primi contatti con il ds del Marsiglia Benatia: l'obiettivo dei bianconeri è strappare il sì prima del Mondiale per Club Le voci di calciomercato riguardanti Luis Henrique e l'Inter continuano a tenere alta l'attenzione dei tifosi nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Marsiglia, Benatia, è stato recentemente avvistato a Milano.

