Dazi Tajani Niente panico evitare di reagire con ritorsioni a catena

ROMA (ITALPRESS) – “. Isono stati un errore, ma gli italiani devono sapere che il governo lavora da tempo su questo tema, non siamo impreparati o colti di sorpresa, l’esecutivo si muove da mesi su varie direttrici: con l’Europa per concordare risposte che non inneschinoma portino a una trattativa con gli Usa; con un piano d’azione per aprire nuovi mercati; con possibilità di specifici accordi bilaterali”. Lo dice in un’intervista al “Corriere della Sera” il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio.“A breve termine un obiettivo possibile sarebbe dimezzare iannunciati: dal 20% al 10%, come quelli che sono stati imposti alle merci della Gran Bretagna – aggiunge-. C’è da lavorarci, ma il commissario al Commercio Sefkovic è la persona più adatta per farlo.