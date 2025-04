Ilfattoquotidiano.it - Solito copione per la logistica: una galassia di sfruttamento e illegalità, mentre il governo resta muto

Ancora una volta incrociano le braccia i lavoratori e le lavoratrici della, di fronte a unche continua a ripetersi: cooperative in appalto che applicano contratti collettivi à la carte, con il solo scopo di contrarre il costo del lavoro. Questa volta sono i dipendenti del Magazzino Pregis di Sant’Omero, provincia di Teramo, polo di distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione. La protesta cominciata il 27 marzo è ripartita martedì.Al tavolo per la vertenza Pregis la Cooperativa Logistic ha mostrato una chiusura totale alla loro rivendicazione tanto banale quanto vitale: vedere applicato alle proprie mansioni il contratto corrispondente, ovvero quello del trasporto merci e.Già, perché oggi l’azienda utilizza impunemente il ccnl Multiservizi Pulizie, sottraendo alle loro buste paga circa 400 euro ogni mese.