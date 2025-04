Sport.quotidiano.net - Serie C, i biancorossi attesi domenica a Terni. Casarini prova a dare la scossa al suo Carpi: "Le prestazioni non bastano, mettiamoci di più»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Federico(foto) con i suoi 35 anni è uno dei veterani dele sa bene che in questo finale di stagione tante cose si possono ancora scrivere, con la salvezza ormai a un passo che va timbrata al più presto e i playoff che si sono allontanati dopo il solo punto conquistato nelle ultime 3 gare, ma sono ancora raggiungibili. "In queste ultime 3 gare – spiega il centrocampista – ci è mancato solo il gol, a fronte di ottime, basta pensare alla partita stregata di Campobasso. Sta girando un po’ male, ma quando è così l’unica cosa da fare ètutti un po’ di più a partire dagli allenamenti, non conosco altre ricette". Isonodalla seconda della classe con le spalle al muro, dopo essere scivolata a -5 dalla vetta e con il cambio in panchina Abate-Liverani che ha scosso l’ambiente.