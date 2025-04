Caschetto liscio razor cut tina platino e frangia piena Il nuovo look da dark lady glaciale dell' attrice per la seconda stagione della saga

look per il copione di Nove perfetti sconosciuti stagione 2. Mantenendo comunque la sua invincibile passione per la tinta bionda. Nicole Kidman protagonista di “Holland”: un thriller inquietante dove nulla si rivela essere come sembra X La nuova trasformazione di Nicole KidmanNel thriller Holland (recentemente uscito su Prime Video) sfoggia un Caschetto corto in tinta ginger con le ciocche scalate a gradini ai lati del viso. Iodonna.it - Caschetto liscio razor cut, tina platino e frangia piena. Il nuovo look da dark lady glaciale dell'attrice per la seconda stagione della saga Leggi su Iodonna.it Alla soglia dei 58 anni, la star australiana Nicole Kidman non perde il gusto per le sperimentazioni beauty. Nell’ultima in ordine di apparizione, cambia radicalmenteper il copione di Nove perfetti sconosciuti2. Mantenendo comunque la sua invincibile passione per la tinta bionda. Nicole Kidman protagonista di “Holland”: un thriller inquietante dove nulla si rivela essere come sembra X La nuova trasformazione di Nicole KidmanNel thriller Holland (recentemente uscito su Prime Video) sfoggia uncorto in tinta ginger con le ciocche scalate a gradini ai lati del viso.

