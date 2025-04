La Borsa di Milano inizia l’ultima seduta della settimana con un deciso ribasso

La giornata odierna si apre con un significativo declino per la Borsa di Milano, dove l'indice Ftse Mib registra una perdita dell'1,27%, attestandosi a 36.598 punti. I mercati continuano a risentire dei timori legati a una possibile guerra commerciale, scatenata dall'annuncio dei dazi da parte dell'ex presidente Donald Trump. A livello europeo, le principali piazze.

