Non c'è dazio che tenga, il 47% degli americani comprerà ancora i nostri prodotti: il sondaggio

Tempo di dazi, tempo di sondaggi. Secondo una ricerca, condotta in questi giorni negli Stati Uniti da YouGov per Centromarca, circa la metà dei consumatoriutilizzaitaliani: il 14% lo fa ogni settimana, il 25% mensilmente. Tra iusati abitualmente, nelle prime cinque posizioni troviamo pasta (50% di citazioni), seguita da olio di oliva (46%), formaggi (38%), salse (37%) e vino (33%). Cosa succederà ora con il nuovo ordine trumpiano che sta prendendo forma? Vittorio Cino, responsabile dell’istituto di ricerca dà delle coordinate significative: «Abbiamo avviato un’indagine rapida per misurare l’impatto che i daziavranno sull’industria di marca e fornire dati utili in sede nazionale ed europea».Dunque, in base alle abitudini dei consumatori, stando a quanto dichiarato dagli statunitensi, il 47% manterrebbe la quantità diitaliani acquistati in caso di aumento dei dazi.