Superman | La Fortezza della Solitudine nel nuovo video

Dopo il lancio avvenuto direttamente al CinemaCon di Las Vegas, lo strabiliante sneak peek diè finalmente disponibile per tutti.Nel lungopromozionale (quasi 5 minuti di durata) è possibile dare un primo sguardo alla celebre, ammirare il cane Krypto in azione, ma anche alcuni robot al servizio di. Ilpoi prosegue con unmontaggio di sequenze grosso modo già viste nei precedenti trailer. Tanto basta per aumentare a dismisura l’hype verso uno dei film più attesi di questo 2025.James Gunn ha presenziato al CinemaCon in compagnia dei protagonisti del cast David Corenswet (), Rachel Brosnahan (Lois Lane) e Nicholas Hoult (Lex Luthor). Curiosamente ilè stato rilasciato sulla rete nella notte italiana proprio in prossimità dell’avvio del panel Marvel/Disney.