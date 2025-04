Trump stampa la sua faccia sui visti d’oro che costano 5 milioni di euro | l’annuncio sull’Air Force One

visti per i più ricchi, che secondo le intenzioni del presidente dovrebbe contribuire a sanare il debito pubblico americano, visto che per ottenere la “gold card” bisogna sborsare 5 milioni di euro. E sono state eliminate le condizioni di investimenti in aree rurali o a rischio spopolamento per conquistarla. Donald Trump, sull’Air Force One diretto a Mar-a-Lago per un torneo di golf, ha presentato la ‘Trump card’: tutta di color oro, con la sua immagine. Ottenerla significa conquistare il permesso di soggiorno permanente con la possibilità dellacittadinanza Usa per gli stranieri. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato che ne sono già state vendute più di mille e ha stimato che siano 37 milioni le persone che nel mondo potrebbero acquistarla, riporta il Times of India. Ilfattoquotidiano.it - Trump stampa la sua faccia sui “visti d’oro”, che costano 5 milioni di euro: l’annuncio sull’Air Force One Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una rivisitazione del programma deiper i più ricchi, che secondo le intenzioni del presidente dovrebbe contribuire a sanare il debito pubblico americano, visto che per ottenere la “gold card” bisogna sborsare 5di. E sono state eliminate le condizioni di investimenti in aree rurali o a rischio spopolamento per conquistarla. DonaldOne diretto a Mar-a-Lago per un torneo di golf, ha presentato la ‘card’: tutta di color oro, con la sua immagine. Ottenerla significa conquistare il permesso di soggiorno permanente con la possibilità dellacittadinanza Usa per gli stranieri. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato che ne sono già state vendute più di mille e ha stimato che siano 37le persone che nel mondo potrebbero acquistarla, riporta il Times of India.

Trump stampa la sua faccia sui "visti d'oro", che costano 5 milioni di euro:…. Trump sceglie per la foto ufficiale la "faccia feroce": «Mai arrendersi». La porta in faccia e lo spiraglio, Usa sbigottiti come gli europei. Putin apre al cessate il fuoco ma "c'è ancora da discutere". Tajani convoca l'ambasciatore russo - I Ventisette hanno raggiunto un accordo di principio sul rinnovo delle sanzioni individuali europee a Mosca. Trump, banche, Big Tech e diritti: Marina Berlusconi scuote il centro-destra. La trumpata pro Meloni in faccia a Macron.

