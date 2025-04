Dazi Trump va avanti | Fidatevi di me

Trump va avanti sui Dazi. "Fidatevi di me", ha detto Trump, che poi ha annunciato possibili Dazi sulla farmaceutica e sui chip. Trump va avanti sui Dazi Il presidente americano Donald Trump non cambia idea sull'imposizione dei Dazi e va avanti con i suoi piani affermando: "Fidatevi di me".

Dazi, Trump va avanti: "Fidatevi di me". Tracollo delle borse mondiali. Oggi Cdm. LIVE. Contro i dazi di Trump sulle auto l'Europa ha già un piano "forte". Terremoto dazi, Trump sconvolge il mondo e innesca crollo Wall Street & co. "E' il peggio del peggio". «Pronti a rispondere» ma l’Unione europea già si guarda in tasca. Trump aumenta del 10% i dazi alla Cina e va avanti contro Messico e Canada. Dazi, Meloni "assolve" Trump: li ha iniziati Biden. Ne parlano su altre fonti

