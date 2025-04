Caos F1 | quattro volte la bandiera rossa nelle FP2 a Suzuka Monco il lavoro delle squadre

Va in archivio con un'impressionante doppietta McLaren la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2025, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La FP2 è stata a dir poco caotica, con ben quattro bandiere rosse che hanno inevitabilmente stravolto il programma di lavoro dei team dimezzando sostanzialmente l'attività in pista dei piloti. La prima interruzione (la più lunga delle quattro) è arrivata molto presto, dopo soli otto minuti, in seguito ad un brutto incidente di Jack Doohan. L'australiano ha perso infatti il controllo della sua Alpine all'ingresso di curva 1, andando in testacoda a oltre 300 km/h e sbattendo ad alta velocità contro le barriere presenti all'esterno delle prime due curve a destra di Suzuka. Per fortuna Doohan ne è uscito illeso, anche se un po' scosso e frastornato, recandosi poi al centro medico per gli accertamenti di rito.

