Teatro, danza e letture: al Galileo va in scena la Notte dei classici

Firenze, 4 aprile 2025 - Dalle interviste impossibili ai personaggi dell’Odissea al piccolo musical gastronomico sulla cucina mediterranea antica. Spettacoli,, incontri e performance teatrali animeranno stasera il liceo classico, che partecipa anche quest'anno all’appuntamento molto sentito delladei. Un’iniziativa di carattere nazionale che, quest’anno, ha come filo conduttore il Mediterraneo, culla di civiltà, crocevia di popoli e fonte inesauribile di storie che ancora oggi ci parlano. “Sarà una bella festa, tra studenti di oggi e di ieri, docenti e non docenti. Si tratta di una preziosa occasione per celebrare, anche in modo divertente, il nostro grande amore per latà”, dice la dirigente del liceo, Liliana Gilli. L’evento, aperto a tutti, si terrà dalle 17,45 alle 21,30 e si aprirà coi saluti della preside, seguiti dall’inno ufficiale delladei, tra l’altro scritto da un ex allievo dello storico liceo, Francesco Rainero.