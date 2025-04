Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-04-2025 ore 09:30

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare correre in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria mentre in carreggiata esterna per un incidente si sta in coda tra l'Aurelia è la Roma sulla Pontina sigla dei fili al momento tra via di Vallerano il raccordo anulare sulla viadotto della Magliana rallentamenti pertra l'ANSA del Tevere e la Laurentina lavori segnalati sulla Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri andando in direzione della statale Aurelia Scusa una cortesia per lavori di manutenzione sulla statale 4 Salaria tra sigillo la statale 17 Appulo Sannitica indicazione in provincia di Viterbo termina oggi il transito a senso unico alternato sulla via Cassia per lavori tra Vetralla e Viterbo Sud in entrambi i sensi sulla statale 148 Pontina tratto chiuso per lavori tra Sabaudia e Terracina anche qui amo i sensi di marcia fino alle 6 di domani domani Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale