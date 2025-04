Lilo e Stitch nella clip del live action è battaglia a colpi di spruzzi! VIDEO E FOTO

clip del tanto atteso remake live-action di Lilo & Stitch durante la presentazione del CinemaCon 2025. Il film, diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright e Mike Van Waes, uscirà nelle sale cinematografiche il 21 maggio e promette di mantenere lo spirito e il cuore del classico animato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walt Disney Studios (@disneystudios)Nel nuovo spezzone – stavolta mostrato anche al pubblico – vediamo Lilo (interpretata da Maia Kealoha) seduta ad un tavolo da picnic presso un ristorante all’aperto, mentre sua madre (Sydney Elizebeth Agudong) inizia il turno di lavoro. Naturalmente, al suo fianco c’è Stitch, doppiato nuovamente da Chris Sanders, che come sempre non riesce a stare fermo e finisce per combinare disastri con una pistola per soda: sarà uno scontro al primo spruzzo tra la bimba e l’alieno. Cinemaserietv.it - Lilo e Stitch, nella clip del live action, è battaglia a colpi di spruzzi! [VIDEO E FOTO] Leggi su Cinemaserietv.it Disney ha recentemente mostrato una nuovadel tanto atteso remakedidurante la presentazione del CinemaCon 2025. Il film, diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright e Mike Van Waes, uscirà nelle sale cinematografiche il 21 maggio e promette di mantenere lo spirito e il cuore del classico animato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walt Disney Studios (@disneystudios)Nel nuovo spezzone – stavolta mostrato anche al pubblico – vediamo(interpretata da Maia Kealoha) seduta ad un tavolo da picnic presso un ristorante all’aperto, mentre sua madre (Sydney Elizebeth Agudong) inizia il turno di lavoro. Naturalmente, al suo fianco c’è, doppiato nuovamente da Chris Sanders, che come sempre non riesce a stare fermo e finisce per combinare disastri con una pistola per soda: sarà uno scontro al primo spruzzo tra la bimba e l’alieno.

