La Rata verso il big match: "Ora c'è da dare di più"

"I tifosi meritavano di potere venire tutti e di riempire gli spalti avendoci seguito dal primo giorno di ritiro". Luca Cognigni, attaccante della Maceratese, pensa ai tifosi che domenica non potranno essere a Montecchio essendo disponibili solo 400 biglietti per la sfida che mette di fronte le due leader dell’Eccellenza. I biglietti potranno essere acquistati sul sito di liveticket. Inoltre si ricorda che per accedere allo stadio sarà necessario presentare un documento d’identità che attesti la corrispondenza con il nominativo riportato sul biglietto e la residenza. "Sono dispiaciuto – aggiunge Cognigni – che i tifosi non possano essere tutti i presenti, noi possiamo solo ringraziarli perché non ci hanno mai fatto mancare l’appoggio". Cognigni, come si vive l’attesa di una sfida che mette in palio la D? "L’importante è preparare la gara come abbiamo sempre fatto, pur sapendo quanto sia importante".