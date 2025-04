Diffondere il video della morte di Sara Campanella risponde davvero al nostro diritto ad essere informati?

video relativo agli ultimi istanti di vita di Sara Campanella, dovremmo tener conto anche di questo dato, che si viene ad aggiungere al resto di una vicenda già complessa quale quella degli ormai troppo frequenti femminicidi.Non più tardi di qualche giorno fa, peraltro, era stato diffuso il video del bus caduto nel Po a Torino, anche qui ritraente la morte in diretta dell’autista. Molte voci anche autorevoli difendono convintamente ed a più riprese il diritto all’informazione, secondo il principio che il cittadino sempre e comunque “debba sapere”. Su cosa poi sia questo sapere indispensabile alla vita degli italiani nessuno osa mai esprimersi. Ilfattoquotidiano.it - Diffondere il video della morte di Sara Campanella risponde davvero al nostro diritto ad essere informati? Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Rosamaria FumarolaIl tempo fa la differenza e ciò che soltanto quattro giorni fa ci sembrava osceno oggi è cosa passata. Nella valutazione sulla questione se fosse o meno opportuno condividere ilrelativo agli ultimi istanti di vita di, dovremmo tener conto anche di questo dato, che si viene ad aggiungere al resto di una vicenda già complessa quale quella degli ormai troppo frequenti femminicidi.Non più tardi di qualche giorno fa, peraltro, era stato diffuso ildel bus caduto nel Po a Torino, anche qui ritraente lain diretta dell’autista. Molte voci anche autorevoli difendono convintamente ed a più riprese ilall’informazione, secondo il principio che il cittadino sempre e comunque “debba sapere”. Su cosa poi sia questo sapere indispensabile alla vita degli italiani nessuno osa mai esprimersi.

