Sport.quotidiano.net - Qui Montecchio. Il ds Mariotti: "Contro i biancorossi una gara che mette pressione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il big match K Sport-Maceratese si giocherà alle 16 allo Spadoni di. "Ai tifosi della Maceratese – dice Ettore(foto), diesse della formazione pesarese – sono stati riservati 400 biglietti, noi come società ospitante avremo pressappoco gli stessi numeri di biglietti, alcuni posti saranno riservati agli abbonati, alle autorità e agli ospiti, oltre i vari accreditati. È gratificante giocare questo tipo di partite, sono belle e importanti, speriamo che sia una bella giornata di sport. A finetireremo le somme, chi sarà stato più bravo avrà i punti oltre ai complimenti, sapendo che comunque sia dopo questa partita ce ne sarà un’altra ugualmente importante per entrambe". Il diesse parla della squadra. "In settimana si è allenata in altre come sempre, pur sapendo che ci si appresta ad affrontare unala cui posta in palio è rilevante.