Koopmeiners, pazienza finita: l'annuncio è di questi minuti

è stato uno dei acquisti più importanti della Juve la scorsa estate: adesso lacambia tuttoL’ex giocatore dell’Atalanta ha trovato più difficoltà del previsto nell’inserimento e benché Motta gli stia dando fiducia ci sono alcuni problemi che lo riguardano, sia come posizione in campo che come rendimento.è di(TvPlay – ANSA) Quando la Juve è riuscita a vincere il braccio di ferro con l’Atalanta per aggiudicarsi il cartellino di Teun, in molti hanno pensato che fosse il colpo decisivo per lo Scudetto. Dopo aver già messo dentro gente come Conceiçao, Nico Gonzalez, Thuram, Cabal, Kalulu e Di Gregorio, mancava davvero la ciliegina sulla torta per Thiago Motta. L’olandese ha però fallito i primi mesi, prima a causa di qualche problema fisico, che ne ha limitato l’inserimento, poi sono sopraggiunti discorsi tattivi e di posizione in campo, rendendo non così scontato il suo posizionamento all’interno del 4-2-3-1 dell’ex tecnico del Bologna.