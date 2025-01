Lortica.it - I papi di una volta

Leggi su Lortica.it

Che cosa avrebbe potuto essere un figlio di un Papa in epoca moderna? Un ambasciatore per la Santa Sede, un parlamentare, un banchiere (non necessariamente un bancario), un latifondista, un broker assicurativo o turistico, e, per di più, anche un cardinale.Nel Medioevo, invece, ipotevano essere due, tre, senza contare gli anti, e avevano figli, oltre a spade, lance e pugnali. Combattevano contro vescovi e non disdegnavano di avere figli, maschi o femmine. Alcunierano persino stati sposati prima di ascendere al trono pontificio.Papa Wojty?a, per esempio, è stato attore, un buon sciatore e, forse, anche un “don Giovanni” prima della sua vocazione. Ma tra il 1400 e il 1500 troviamo figli diche si sposarono con principi e, in alcuni casi, persino con re.Tra istoricamente noti per aver avuto figli ci sono Pio II, Innocenzo VIII, Giulio II (che istituì il corpo delle Guardie Svizzere) e Paolo III.