Quotidiano.net - Gianni Alemanno in carcere a Rebibbia: revocati i servizi sociali per traffico di influenze

L'ex sindaco di Roma,, è da ieri sera neldidopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca deiche erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza.è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per l'accusa didiillecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo. La decisione del tribunale sarebbe legata, in base a quanto si apprende, a trasgressioni nel rispetto della pena alternativa.