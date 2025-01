Laverita.info - Dagli Impressionisti a Man Ray: le 15 mostre da non perdere in Italia nel 2025

Dopo un anno che ha registrato numeri da record e con alcune grandiancora in corso, anche il «cartellone» espositivono delsi presenta particolarmente ricco e variegato. Grandi nomi e artisti di nicchia. Arte antica, moderna e contemporanea. Scultura e fotografia. Con un occhio di riguardo dedicato all’Art Decò e alla Biennale di Architettura di Venezia. Da Gorizia a Napoli, passando per Milano, Rovigo, Ferrara e Roma, per gli appassionati d’arte (e non solo.) non c’è che l’imbarazzo della scelta.