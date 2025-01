Spettacoloitaliano.it - Come finisce Il Primo Natale: finale e spiegazione del film con Ficarra e Picone

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Il, trama edelIlè un2019 diretto e interpretato da. Ha registrato il miglior incasso annuale di 15,3 milioni di euro. Il duo comico siciliano ha raggiunto il Marocco per girare le scene nel deserto, ma sono state utilizzate anche alcune location italiane. Salvo e Valentino, nel, interpretano un ladro e un sacerdote che faranno un incredibile viaggio nel tempo, andando a ritroso nella storia di oltre duemila anni. I due si ritrovano nella Palestina dell’anno zero dove Gesù sta per nascere.Il. La trama, ile ladel.Iltrama completaSalvo, ateo convinto, è un ladro che vive a Palermo ed è specializzato in furti di opere d’arte sacra, mentre padre Valentino è un prete della piccola Roccadimezzo Sicula, estremamente devoto alla tradizione del presepe.