Cantieri edili irregolarità nella ' Bassa' | multa di 4 200 euro al titolare

Parmatoday.it - Cantieri edili, irregolarità nella 'Bassa': multa di 4.200 euro al titolare Leggi su Parmatoday.it L’Arma dei Carabinieri sta effettuando, a Parma e in provincia, una serie di controlli straordinari finalizzati alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito di questi specifici servizi, alcuni giorni fa i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Ne parlano su altre fonti Cantieri edili, irregolarità nella 'Bassa': multa di 4.200 euro al titolare. Irregolarità in un cantiere della Bassa: 16mila euro di multa ai responsabili -. Jesi / Sanzione di 21mila euro per irregolarità in un cantiere edile. Cortina, sanzioni per 100mila euro nel settore edile: coinvolte dodici imprese. Tolleranze costruttive - esecutive: esempi e novità 2025. Multa da mille a 5mila euro al proprietario che ristruttura la casa con un’impresa irregolare.

Come scrive strettoweb.com: Lotta al lavoro nero nei cantieri edili del Cosentino: 10 sospensioni e irregolarità diffuse - Fillea CGIL Calabria: "controlli fondamentali per tutelare la vita dei lavoratori e fermare il profitto sulla pelle degli operai" ...

Lo riporta msn.com: Gravi irregolarità in un cantiere edile nel Messinese: tre denunce e sanzioni per oltre 57mila euro - Proseguono le attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro ...

lanazione.it comunica: Irregolarità nei cantieri edili a Firenze: sospensione e sanzioni per oltre 15mila euro - Sono molto gravi le irregolarità riscontrate dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Firenze, nell’ambito di servizi di controllo programmati e mirati nel settore edile, in tre cantieri a ...