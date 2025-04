Thesocialpost.it - Riarmo Italia, Guido Crosetto shock: “Serve molto più del 2%”. Ecco perché

“I Paesi europei non devono intaccare il welfare e le conquiste sociali, ma oggi il 2% del PIL in spese militari non è più un traguardo, bensì un punto di partenza”. Con queste parole, il ministro della Difesainterviene in un’intervista rilasciata a La Stampa, tracciando un quadro preoccupante sullo stato della difesa nazionale.avverte: “Non abbiamo né risorse, né scorte, né investimenti adeguati per sostenere la difesa dell’nei prossimi anni. Lo dicono le forze armate e i tecnici della difesa, non io. Anche un ministro dei Cinque Stelle direbbe lo stesso”.Leggi anche: Corteo M5S a Roma, Conte: “Il piano diè follia”Norme, investimenti e trattamento giuridicoIl ministro sottolinea la necessità di un doppio intervento: da un lato un incremento sostanziale degli investimenti militari, dall’altro una revisione normativa.